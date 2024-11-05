1123搬遷大行動　議員分批遷入立會新辦公室

立法會大樓擴建議員辦公室樓層的工程已完成，而主席梁君彥在社交平台貼文，宣布鐵定在11月23日，全體議員開始搬遷至綜合大樓9至14樓議員樓層新辦公室。

梁君彥今午與立法會秘書長和政府跨部門團隊及擴建工程承辦商討論大樓擴建工程的最新進展，之後一同視察議員樓層。他指距離「1123」只有兩個多星期，承辦商正進行餘下工作，包括安裝窗簾和指示牌、調整洗手間及茶水間設備、清洗玻璃幕牆及進行防水測試等等。

他指秘書處同事一如業主收樓，正忙於從用家角度，盡量找出新辦公室需要執漏和改善的地方，並布置各樓層公共空間所需的家具及用品。議員入伙前，秘書處亦會為議員樓層進行大清潔及清除甲醛等工作，務求新辦公室乾淨整潔，空氣質素優良。

為確保立法會及綜合大樓可繼續正常運作，並盡量減少對大樓使用者的影響，他指整個搬遷工作將分批進行，全程需時約2至3星期，從11月23日起動，預計於12月8日完成。期間除立法會會議日外，其餘日子，即包括星期六、日均會進行搬遷工作。

他又指議員新辦公室啟用後，承辦商將全速進行大樓三角形區域、共10層的工程，包括11樓的空中花園、9樓和10樓可一分為四的議員會客室、5樓的大型活動廳，以及秘書處辦公室等。此外，秘書處會盡快將大樓2至3樓的部分同事搬遷至6至8樓，以騰出空間開展擴建工程第二期，包括增設會議室6和公眾教育設施。