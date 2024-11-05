熊貓龍鳳B互纏綿　細佬追聞家姐體香　孖寶生乳齒未戒奶

龍鳳胎大熊貓繼續「暴風式」成長，誕生至今逾兩個半月，變得大隻的牠們似乎有更多機會一同生活。海洋公園最近發布的多條短片見到，兩姐弟纏綿不斷，時不時「頭貼頭」，「細佬」又會追住「家姐」不斷嗅媽媽「盈盈」的味道，似乎真是姐弟情深。另有片段見到兩姐弟已長出牙，但最近仍要飲奶，期間細佬看似想離開人員的懷抱，探頭看世界。

最近發布兩姐弟的片段見到，細佬的面貼在家姐的身上，似在嗅姐姐的香味，期間又會發出叫聲，後來細佬又拍拍姐姐的頭。海洋公園在貼文扮演家姐問細佬「會唔會太癡身？」，細佬則說因為家姐身上有媽媽的的香味，令人有安全感。公園補充，當時人員剛從盈盈身上抱出家姐，令家姐仍殘留部分盈盈的味道。

另一條片段則見到，家姐細佬躺在床上頭貼頭，家姐期間張開口，或許想吃奶了。有網民留意到牠們已長出尖銳的牙；另有網民留言說說兩姐弟相親相愛「好治愈」。不過，縱使兩姐弟弟已長牙，但最近仍要飲奶補充營養。另一條片段見到，細佬在公園人員的懷中飲奶，期間不斷探頭及推走人員的手，似乎想快點接觸外邊的新世界。但當人員以奶樽餵奶時，即刻乖乖地吮奶，未有反抗。人員笑言「有奶飲就咁專心」。

另外，公園又分享一張圖片，其中盈盈在家姐前排出綠色的冀便。公園分享，大熊貓食竹為主，糞便含有大量竹纖維，所以糞便沒大眾想像中臭，反之間中會有淡淡竹葉清香。