破網購彈票黨拘8男女　訛稱入錯數再呃差價　涉至少70案

執法部門在昨日(4日)及今日(5日)針對一個涉及網上購物騙案及洗黑錢的犯罪集團展開行動，成功拘捕5男3女(16至48歲)，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」。

行動中，執法部門檢獲大量電子產品，如手機及手提電腦，警員亦在該些電子產品內，尋獲大量騙徒與受害人的對話。此外，警員亦起回部分相信屬於受害人的失物，包括名貴手袋、名貴手錶及珠寶等。而在搜尋該集團的詐騙中心期間，警員更搜出大量懷疑毒品，當中有冰毒、大麻花及液態依托咪酯（俗稱「太空油」），以及電子磅等毒品包裝工具。

被捕人士分別報稱為廚師、美甲師、學生及無業，大部分人有黑幫背景，其中1男1女將會被暫控一項「串謀詐騙」及一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(6日)在九龍城法院提堂。

調查人員表示，騙徒是在網上平台物色想售賣名貴二手貨或電子產品的賣家，期間會訛稱有意購買，待雙方談妥交易後，騙徒再匯入空頭支票，證明自己已經付款。稍後，騙徒相約賣家到現場交收，待獲得拍賣品後，再聲稱匯入的支票金額較原先議定的價錢高，並要求賣家補回差額，令受害人蒙受更大損失。

就目前調查所知，該集團涉及超過70宗案件，每一名受害人的損失金額由數百至數萬港元不等，確實損失金額仍有待點算。