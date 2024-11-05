海協會會長稱將深化部署　助台商台企融入大陸發展

第20屆桂台經貿文化合作論壇周一（4日）在廣西南寧開幕，海協會會長張志軍出席致詞表示，大陸將深化兩岸經濟發展相關部署，多措並舉，助力台商、台企融入大陸新發展格局。同場的國民黨副主席夏立言表示，堅持九二共識、反對「台獨」，台海就能維持和平穩定，反之就會陷入動盪不安。

張志軍表示，大陸透過深化交流增進兩岸感情，透過融合發展厚植兩岸共同利益，持續為促進兩岸經濟文化交流合作，加大政治供給，加強制度保障。他指出，維護台海和平穩定是兩岸人民的共同責任，希望台胞從民族大義、台灣前途和同胞福祉出發，堅定支持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，積極促進台灣各領域交流合作，為推動兩岸和平發展。

首赴廣西的夏立言表示，幾百年來大多數台灣人的祖先都是「唐山過台灣」，同屬中華民族，「做一個道道地地的台灣人，和做一個堂堂正正的中國人，是完全可以相融的」。他又稱，國民黨一向堅持在九二共識、反對「台獨」的共同政治基礎上，維護兩岸和平穩定、促進兩岸交流合作；強調深耕大陸和走向世界本來就是相輔相成，兩岸經貿交流應持續推進和深化，兩岸應捍衞和平發展的成果。廣西註冊登記涉台經營主體超過3,800家，形成電子、旅遊等6大產業集群，累計投資逾300億美元（約2,340億港元），雙方參訪交流累計超過5,000萬人次。