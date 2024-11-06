玉蓮臺貓咪危坐8樓壆邊被困　愛協花近1小時驚險救回

花貓危坐壆邊(箭嘴示)，救援人員兩層保險充當救生網(左圖)，貓咪墮下連環圖(右上及下圖)。(胡德威攝)

牛頭角有救花貓驚險場面！現場在玉蓮臺一座一單位，今日(6日)凌晨2時52分，一名女住戶報案，指其飼養的花貓被困在8樓窗邊對下石壆近個多小時。消防接報到場，發現花貓危坐在約4吋闊的石壆上岌岌可危，因花貓上方的窗戶為梗窗，故未能展開救援，而天井位置地方狹窄，未能張開救生墊，消防亦束手無策，唯有在地下張開紅氈充當救生網，以防花貓墮下。女貓主在走廊凝望愛貓，恐其意外墮樓。

愛協職員趕抵現場，在下一層窗戶伸出黑色大網戒備，並利用長杆牽引繩索套在花貓身上，花貓懷疑受驚躍上窗戶抓着窗邊，四處張望及探路以覓逃生路線，期間險象環生，最終花貓體力不支，飛墮懸空，直墮兩層樓後，幸其身上的救命索發揮作用，救回一命，愛協職員將花貓救起，經檢驗後交回女戶主。

女戶主表示，花貓名叫「仔仔」，已飼養3年。今天其父親到訪，懷疑「仔仔」害怕陌生人而受驚，晚飯後有人打開大門，牠隨即跑出走廊，跳越欄杆走到窗邊石壆。事發後，女戶主十分感謝消防員及愛協職員全力拯救，使「仔仔」能安全歸家。