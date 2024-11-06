東方日報A1：極右號召準備　暴亂陰霾罩美

掀動全球政治經濟走向的美國大選於當地時間周二投票，預料最快香港時間今日中午有初步結果。選前多項民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗及共和黨總統候選人特朗普支持度相若，勝負難料。當地傳媒報道，支持特朗普的極右組織揚言一旦特朗普落敗及出現選舉爭議，「會站出來反抗」，令外界擔心選後可能再現暴力騷亂。有關部門嚴陣以待，在全美各地加強保安，防範選舉期間發生暴力事件。

只有6名登記選民、接近加拿大邊境的新罕布什爾州小鎮迪克斯維爾山峽（Dixville Notch），今屆繼續按傳統踏入當地周二午夜就開始投票，是最早投票的地區，最終特朗普及賀錦麗各得3票，打成平手。其他一般票站則於當地周二清晨5時（香港時間周二傍晚6時）起陸續開放，印第安納州及肯塔基州於周二晚上6時（香港時間周三早上7時）關閉投票站，是全國最早結束投票州份。出口民調會在當地周二下午5時（香港時間周三清晨6時）開始陸續揭曉。主要票站開放時間因不同州份而異，除佛蒙特州較早外，其餘州份投票站大多於當地周二早上6時至8時（香港時間周二傍晚7至9時）陸續開放。新聞機構在當地周二下午5時前不得發表任何預測結果。

外界關注今屆選後會否出現暴力事件。《紐約時報》早前檢視近50個Telegram頻道，發現它們合共擁有約50萬名成員，幾乎都是在2020年大選後創建。而在分析逾100萬條訊息後，發現內容圍繞質疑美國大選的可信度，並計劃對投票過程及選舉結果提出異議。當中有逾4,000則訊息鼓勵成員採取行動，參加地方選舉會議、參加抗議和捐款。不少右翼團體鼓勵追隨者做好應對暴力的準備，曾參與2021年1月6日國會暴動的極右翼組織「驕傲男孩」發文寫道：「這一天快來了，我們不能再做騎牆派。要麼與反抗軍站在一起，要麽下跪並心甘情願地接受獨裁者和壓迫。」另外有人揚言，假如特朗普沒有獲勝，便是司法不公，要群起反抗。

與此同時，各州嚴陣以待防範選舉暴力。國防官員周一透露，10個州已啟動國民警衞軍支援大選日的工作，合共涉及約125人，主要負責網絡安全。國民警衞軍官員表示，24個州確認在大選日後及明年總統就職禮之時，願意在收到請求時派出國民警衞軍到首都華盛頓，目前華府未作出相關要求，但各州官員正為有可能重演2021年1月6日國會暴動做好應對準備。

較早前在周一的最後拉票日，特朗普先後到北卡羅萊納州、賓夕凡尼亞州和密歇根州3個關鍵搖擺州拉票。在北卡州羅利，特朗普長子唐納德呼籲選民投票奪回國家，特朗普則指民調顯示自己在總統選舉一路領先，只要所有支持者都投票，產生太大而無法操縱的壓倒性勝利，對手就無能為力。傍晚他轉往賓夕凡尼亞州匹茲堡拉票，期間炮轟民主黨，稱它是龐大、強大、邪惡的政黨，又稱2020年總統選舉是美國發生過的可怕、惡心、最糟糕的事情。在最後一站，特朗普前往密歇根州大急流城拉票，他重申多項競選承諾，包括向外國徵收高額關稅和打擊非法移民。

賀錦麗周一全日留在關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州造勢，獲多名演藝界名人站台。該州擁有19張選舉人票，是關鍵搖擺州之中最多，當日也是賀錦麗今年7月臨危受命接替拜登競選以來第18次到訪當地。她在斯克蘭頓指出，自己的競選以人為本，不點名批評對手特朗普，說：「我與另一個人（特朗普）存在巨大差異，在座各位都知道這一點，這也是你們來此幫助我們爭取選票的原因。」

晚上，賀錦麗在丈夫任德龍陪同下前往匹茲堡參加集會和音樂會，獲樂壇天后Katy Perry站台表演。在最後一站的費城集會，賀錦麗獲天后Lady Gaga和名嘴奧普拉站台。賀錦麗稱其團隊對選舉日來臨感到樂觀而興奮，但強調選舉結果可能是史上最接近，呼籲支持者踴躍投票，形容每一張選票都很重要。按照預定行程，賀錦麗在周二會返回位於首都華盛頓的母校霍華德大學，出席選舉之夜並等候開票。特朗普則會留在佛羅里達州棕櫚灘投票及等候選舉結果。

■本報綜合報道

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