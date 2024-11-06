舉報濫用公屋明年推獎賞3000元　房署稱有助提升打擊效率

房委會將在明年1月推出「善用公屋資源獎勵計劃」，成功協助房署收回濫用公屋的單位，舉報人可以獲得3,000元獎勵。房屋署署長羅淑佩接受電台訪問表示，去年首階段88,000戶申報個案，報稱沒有擁有住宅物業的住戶中，大約有0.5%戶主或家庭成員擁有物業，而在同一時間收到的舉報個案中，最終被揭發擁有住宅物業的約有1.5%，顯示舉報能提供更好線索，協助署方提升打擊濫用公屋效率。

羅續稱，富戶不一定等同濫用公屋，一向分得很清楚，檢視富戶政策，討論焦點應放在富戶多繳的租金金額，應定於甚麼市值租金水平才公平合理，署方會提供不同方案，供房委會考慮和討論。

至於將來取締劣質劏房，租戶的安置問題，羅表示，現有約11萬劏房戶中，約6成有申請公屋資格，按未來10年的公屋供應量，相信可以處理。至於餘下4成約4萬多戶，當局不會在無把握做好安置的情況下大規模執法，即使有即時安置需要，當局亦「有貨在手」，包括過渡房屋及數千個中轉房屋單位可以動用，而簡約公屋的住戶「上樓」後，亦有可能日後用作安置。

羅又稱，會繼續跟進政黨提出的「青年未來置業儲蓄計劃」，當中有不少問題要小心考慮，包括如何令相關計劃具吸引力，同時不會令房委會在財政上有太大承擔，亦要考慮當年輕人儲蓄足夠首期後，向他們提供那一類資助房屋作選擇等。