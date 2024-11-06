彩虹邨15年重建時間太長　房署稱提早公布方案冀居民有心理準備

彩虹邨重建方案上周出爐，邨內11座樓將分三期重建，整個重建方案從第一期住戶入伙至最後一期住戶入伙，預計需要約15年完成。房屋署署長羅淑佩接受電台訪問表示，距離第一期遷置仍有約4年時間，提早公布方案希望居民有心理準備，讓他們在過程中參與，並掌握搬遷情況，及早安排。有很多住戶希望遷置至新美東邨，但若有居民想遷往鄰近地區，若署方有合適單位，亦會盡量配合。至於商戶，將建議房委會容許他們選擇在新彩虹邨，或搬到用作安置的新美東邨繼續經營，希望將現有彩虹邨的情懷保留下來。

對於彩虹邨的七色籃球場和外牆等打卡點應否保留問題，羅稱，若在重建過程中不清拆，將無法達致重建後增加單位供應，以及讓運輸署重新規劃彩虹交匯處，以紓緩交通擠塞，但強調建築師團隊會認真思考，如何在新彩虹邨重現這些「打卡位」。

羅又稱，彩虹邨第二、三期重建仍處初步構思階段，未有最終定案，原因是將來新建的公屋達到40至50層高，必須做好地基勘探及樁柱布局，在技術上不能夠只看60多年前的文件，要居民遷出後才能夠實地了解。另外，邨內有一間小學要重置，亦需時與教育局及學校磋商。