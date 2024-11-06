受賄6843萬人民幣　國開行前副行長周清玉判囚15年

國家開發銀行前黨委委員、副行長周清玉受賄、利用影響力受賄一案，周二（5日）由吉林省長春市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判囚14年，罰款500萬元（人民幣，下同，約546萬港元）；以利用影響力受賄罪判囚3年，罰款20萬元（約22萬港元）。法院決定執行刑期15年和罰款520萬元（約568萬港元），追繳其查封、扣押、凍結在案的犯罪所得財物及孳息，上繳國庫。

經審理查明，周清玉2013年至去年利用擔任國家開發銀行黨委委員、紀委書記、副行長等職務上的便利及職權或地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款融資、項目承攬、企業經營、人事安排等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合約6,743萬元（約7,372萬港元）。他離職後，前年10月至去年3月利用原擔任國家開發銀行黨委委員、副行長職權或地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程項目承攬事項上謀取不正當利益，非法收受100萬元（約109萬港元）。

法院認為，周清玉的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪，其受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額亦巨大，均應依法懲處。鑑於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，其利用影響力受賄罪構成自首；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物已全部追繳，依法可從輕處罰。