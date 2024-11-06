政府無計劃上門回收家俬　指再做不符成本效益得個拆字

棄置舊家具，會為堆填區增添負荷。議員陸頌雄今日(6日)在立法會口頭質詢政府會否參考處理及回收廢電器電子產品的做法，推出針對傢俬的生產者責任計劃，當局指無必要透過指定營運商為市民提供上門處理舊家具的服務，指傢俬回收再做是完全不符合成本效益的，而物料拆了出來的回收價值很低，結果只是得個拆字。

環境及生態局局長謝展寰回應指政府是優先處理含有害物質的廢物，如電子產品；或數量相對龐大的廢物，如廢塑膠和廚餘當局沒有單獨統計舊傢俬的棄置量，他指香港是有由商業經營、社會企業及社交媒體等提供的舊傢俬翻新或二手交易平台，市民可以按傢俬的質量、數量和居住地區等情況，選擇合適的渠道進行交易、互換或捐贈。市面亦有提供家具棄置的服務，收費視乎家具的尺寸種類重量搬運的環境和地區而定。

另一方面，食物環境衞生署及其承辦商會到轄下的垃圾收集站收集家居垃圾，包括棄置的家具。有關棄置服務一向都行之有效，符合污染者自付的原則，因此政府無必要透過指定營運商為市民提供上門處理舊家具的服務。

謝展寰又指因大部分傢俬是由複合材料製造，包含得多種不同的物料，例如塑膠、木材或其他纖維等，加上複合材料難以用簡單方法分拆為單一物料作循環再造，因此回收成本高，再造過程的碳足迹亦比較高，所以在一般的情況之下，回收再做傢俬不是一個合適的渠道。他認為鼓勵市民重用舊傢俬，較生產者責任制或其他回收再造措施更符合環保的原則，亦更具成本效益。

對於政府沒有統計家具的棄置量，陸頌雄表示失望，指反映政對商用或家用舊傢俬都不大重視，指不論是重用或回收，相關的人力和倉儲成本都很貴，指單靠依靠市場原則不能解決問題。他又追問可否有免稅的綠色通道，以便出口重用傢俬到內地，以做到減廢減排的效果。另一議員何俊賢建議政府應該做一些研究，看看生產者責任制是能針對非法棄置家具的現象。

謝展寰指生產的責任制，固之然甚麼都可以納入，但在視乎目的和優先次序，原則就是有危險那的廢物一定去處理，所以會有生產者責任制。而市面有很多廢物本身是有一點市場價值的，自然有市場處理而毋須生產者責任制，例如汽水罐或汽車那拆出來的金屬，在本港的回收率是超過92%，市場有價值的政府就毋須另立制度。他重申，傢俬回收再做是完全不符合成本效益的，況且物料拆了出來的回收價值很低，結果只是得個拆字而已。