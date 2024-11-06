指北部宜設低空飛行器起降點網絡　當局明年續推監管沙盒試點

外界批評政府發展低空經濟落後，政府早前成立「發展低空經濟工作組」負責制訂發展策略及行動計劃。當局指一些內地城市計劃發展低空飛行器起降點網絡，以促進不同低空飛行活動的進行，認為在北部都會區等大型造地項目，具備條件提供充裕土地和設計彈性，應對低空經濟所需基建設施的土地和空間需求。

運輸及物流局局長林世雄回應議員葛珮帆的書面質詢，指工作組將會就低空基礎建設展開技術研究及規劃，研究範疇包括起降場及相關硬件設施設計，當中包括充電設施、空間需求，也包括航路網絡、通訊網絡、全球衞星導航系統的信號接收、低空監察系統的要求等。

當局除指北部都會區適符合低空經濟發展的需求外，又指在具體規劃層面，與低空經濟相關的設施，例如垂直起降場、充電設施等，一般亦可視為相關地帶的准許用途或其附屬用途所涵蓋。另外，即使是已發展的地區，政府也會因應區內的低空經濟發展潛力和需求，作出可行和務實的安排。

政府又指將於明年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目，以開拓更多低空飛行的應用場景。試點項目會在不同的場景下進行試驗，以測試各項技術及配套設施條件，包括無線電流動通訊網絡、全球衞星導航系統的信號接收、以及低空監察系統的要求等。推行試點項目所累積的經驗和數據，將有助政府長遠制訂合適的基礎建設體系及相關網絡配套設施。

另外，當局指粵港兩地會在上述運輸安排的框架內繼續探討促進跨境商用直升機服務的措施，並會就有關運輸安排與國家民航局保持緊密溝通。