黎智英創立公司遭債權人入稟作清盤呈請　押後至明年2.12再提訊

由黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，今年4月遭兩名債權人入稟高等法院作清盤呈請。案件今（6日）在高等法院再提訊。有自稱代表蘋果的男子出庭應訊，但因非公司董事，法庭拒絕讓他代表蘋果。由於需等候黎智英涉違國安法審訊裁決，故押後至2025年2月12日再提訊。

兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。答辯公司今日由黃國民（音譯）代表。他本身坐於律師席，但被法庭問及下才表示，自己既不是律師，也非公司董事，聆案官因此邀請他到證人席旁聽，亦表明他無權代表答辯公司。

代表呈請人的大狀透露，兩名呈請人是答辯公司的前員工，僱員補償援助基金管理局已就事件向答辯公司約600名前員工付錢。而壹傳媒黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司被控違國安法正受審，答辯公司的資產被凍結。呈請方同意，由於審訊結果或會影響是次清盤呈請，故希望申請押後至裁決完成。考慮到該案排期11月20日續審，預計尚餘30日審期，希望本案押後到明年2月再審理。聆案官聽取陳詞後最終把本次呈請押後至2025年2月12日再提訊。

案件編號：HCCW 216/2024