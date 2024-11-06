長者醫療券大灣區試點　截至上月底逾5500人使用服務

政府去年施政報告提出，開通長者醫療券大灣區試點計劃。當局表示，截至上月底，5,518名合資格長者曾在「試點計劃」下醫療機構使用醫療券支付門診醫療護理服務費用，涉及8,660宗交易,申領交易總額約1,090萬港元。

當局向立法會衞生事務委員會提交文件，交代長者醫療券大灣區試點計最新進展。文件顯示截至上月底，已有超過12,100名香港醫療服務提供者登記參加長者醫療券計劃，在超過38,700個服務地點讓長者使用醫療券。曾經使用醫療券的長者超過169萬人，醫療券計劃在2022至23及2023至24年度的實際開支分別為27.859億元及33.331億元，而2024至25年度的預算開支為39.6億元。

讓合資格的香港長者可以使用醫療券支付港大深圳醫院指定的門診醫療護理服務的費用。截至上月底，超過22,200名合資格長者曾在港大深圳醫院及其外設的茘枝苑社區健康服務中心使用醫療券，涉及醫療券總金額約6,749萬港元。

當局指正籌備擴展「試點計劃」，進一步增設服務點，目標是大灣區九個內地城市全覆蓋，初步計劃是在明年第四季或以前開展相關安排。