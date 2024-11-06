食品配料表被舉報造假　監管部門調查

內地知名食品店良品鋪子被舉報，其產品配料表涉嫌造假，包括「酸辣粉裏沒有粉，藕粉攙雜木薯澱粉」等，引發網民關注。良品鋪子周一（4日）回應稱，經初步排查，相關產品在公司及生產商於本年度的多批次送檢中各項指標均合格。屬地監管部門目前已對公司相關產品抽樣，並開展調查。

博主「松哥打虎」在社交平台上發布影片稱，良品鋪子在多個渠道銷售的藕粉、酸辣粉，存在配料表造假的問題。其在多個省份的官方線下門店和官方電商平台購買良品鋪子今年1至7月生產的多批次藕粉，並送至第三方機構檢測，結果顯示這些產品被檢測出木薯基因。此外，其在今年9月送檢後發現良品鋪子的酸辣粉配料表存在問題，檢測不到紅薯、木薯及薯仔基因。

湖北省武漢市東西湖區市場監管部門發布情況通報指，近日有舉報人提供關於東西湖轄區湖北良品鋪子食品工業有限公司涉嫌委託生產的酸辣粉未檢測出紅薯澱粉、桂香堅果藕粉檢測出木薯基因線索。當局表示已立案調查，並依法依規處置。良品鋪子已寄送樣本給第三方檢驗機構覆檢，針對酸辣粉最新的基因檢測報告預計本周出爐，強調涉事產品並未下架。