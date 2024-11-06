當局指正全速推動跨境鐵路項目　港深西部鐵路最快明年展開規劃

有議員關注落馬洲支線管制站與羅湖管制站於長假期頻繁出現擠迫的情況。運輸及物流局表示正全速推動跨境鐵路項目，當局續指會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」推展港深西部鐵路和北環線支線兩個跨境鐵路項目，屆時可提供直接的跨境鐵路連接深圳灣口岸及新皇崗口岸，當局正爭取於今年內與深圳當局就北環線支線推展安排達成共識，並由港鐵公司在明年年初展開詳細規劃及設計。

另外，當局正為擬議的北環線東延線及新界東北線籌備下一階段的推展工作，包括敲定項目的推展模式、財務安排等，市民及旅客可利用兩線前往文錦渡口岸及香園圍口岸。當局預料相關鐵路線通車後，北部都會區內有鐵路覆蓋的陸路口岸，將由現時羅湖及落馬洲兩個口岸大幅增加至六個口岸，預期能更有效分流市民及旅客使用各口岸。

當局續指，一直留意各陸路口岸的通關需求，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間，以進一步便利兩地人員往來。而港鐵公司亦不時因應乘客需求變化而檢視和調整行車班次，包括東鐵線來往羅湖站與來往落馬洲站的列車班次，以滿足乘客需求。