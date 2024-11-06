政府出招助中小企　議員斥有銀行陽奉陰違續Call Loan

本港不少企業面對巨大生存壓力，政府稱3月推出的9項措施支援2萬間中小企，涉及440億港元信貸額。有議員指現時執行的銀行沒有大局觀，「上有政策、下有對策」；亦有議員有銀行「陽奉陰違」繼續「Call Loan 」，令政策不能落實。

議員梁美芬今（6）日在立法會上關注中小企業認為政府處理各項資助計劃申請的時間長且程序複雜、令他們融資困難。她指監管機構有大局觀救企業，但執行銀行「上有政策、下有對策」，認為下層執行機構同樣要有大局觀；地產及建造界議員龍漢標則指現時仍有銀行「Call Loan 」情況，認為銀行「陽奉陰違」。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應稱，政府施政方有針8項措施支援中小企，金管局3月亦有9項措施，今年8月中小企融資專責小組又有370億港元款項。他指2萬間中小企、涉及440億港元信貸額從3月的9項措施受惠。他又指積金易平台就10萬港元以下的申請現時只需30工作天，快了一半；BUD專項基金亦有重新設計網頁及表格，增加圖像解說及成功個案分享，並改為可網上申請。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂則表示，現時融資專責小組會和銀行作對接，亦會就個別個案作討論。他指截至9月份的會議，與會銀行均表示沒有修改相關實施準則。就議員林健鋒關注相關數字，陳浩濂指相關小組8月成立、9月開會，10月推出的措施很新因此會再收集數據。

會計界議員黃俊碩指營商環境「只有更難、沒有最難」，舉例現時已有電商平台免運費新貨到港，甚至可以在港退貨，關注當局金錢以外的措施。陳百里回應指本港暑假曾舉行香港好密切促進電商平台，未來會繼續舉辦，著重內地及東盟市場。