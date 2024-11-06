醫管局簡化入藥程序　評估小組邀經濟學家考慮成本效益

採購藥物是公營醫療系統的沉重負擔之一。醫管局表示，計劃會簡化引入新藥程序，日後醫生只需直接向藥建會交申請，藥建會亦接受藥廠直接申請。同時局方計劃成立「成本評估小組」與藥廠議價減低成本，並在小組內加入醫療經濟學家，一併考慮成本效益等因素。

今年《施政報告》提出，將會加強集中各聯網的藥物及醫療儀器採購以提升議價能力。不過，現時醫管局大部分藥物現由中央集中採購，再提效或有難度。醫管局表示，過往藥物名冊中引入新藥須雙重評估，即由聯網「藥事管理委員會」提交申請，經第一層評估確認合適後，始上交醫管局總辦事處「藥物建議委員會」（藥建會）。但在簡化引入新藥程序後，醫生只需直接向藥建會交申請，藥建會亦接受藥廠直接申請。

此外，局方又會成立「成本評估小組」，並在藥建會加入醫療經濟學家，一併考慮新藥的安全性、有效性及成本效益。醫管局估計，在全面優化後，新藥納入藥物名冊及安全網時間可大減一半，並會透過中央協調等策略採購醫療儀器，開拓市場引入競爭。

根據醫管局2022/23年年報，公院的藥物支出超過124.5億港元，按年增加近3成；亦佔全年總營運開支約949億元約8分之1。在同一年度，醫管局中央投標委員會審議逾700份採購物資及服務的投標文件，總辦事處的每宗合約涉及價值為150萬港元以上，聯網及醫院的每宗合約所涉價值則在450萬港元以上。