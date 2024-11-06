土瓜灣棚架工墮斃　工傷權益會籲淘汰半身式安全帶

昨午(5日)土瓜灣馬頭角道40號一幢工廈，一名工人拆除棚架期間由高處墮下不治。工傷權益會表示估計死者使用半身式安全帶，呼籲當局考慮淘汰或禁用。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日(6日)接受電台訪問時表示，有現場目擊者指，見不到安全帶及安全帽，警察就指有安全帶，「我理解好可能就係所講嘅安全帶，就係行內常用果種半身式，俗稱「褲仔」，類似爬山繩嘅物體作為一個安全帶去使用，咁呢個行內好普遍，所以目擊者未必見到，亦可能未必分辨到果個係安全帶」。

她指勞工處現時的指引有建議工人使用合符資格的全身式安全帶，但並沒明言禁用半身式，雖然官方曾說過「佢哋(工人)使用嘅裝備，合乎某啲資格，可能合乎爬山用嘅資格，但未必合乎工作用嘅」，所以不可以說是犯法。

她又稱半身式安全帶於保護能力方面，如果工人真的跌下來，半身式是會扯到他，下墜力會弄到腰部或各樣，坦言「點解要用全身式(安全帶)，全上身下身都保護，個保護能力強好多」，所以要去考慮這一種究竟是否應該淘汰或禁止使用，或者可以使用的話，應該要有統一標準。

她又指最主要問題是救生繩問題，安全帶必須與救生繩同步使用，才會發揮防墮功能，即使穿俗稱「褲仔」的半身式安全帶，但「褲仔」沒有連結救生繩或者俗稱「羊眼圈」的吊環螺栓，確保安全帶扣在穩固位置「跌落嚟先有保護力」。