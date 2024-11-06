出賣大量機密予境外間諜　國家機關前員工被判死刑

國家安全部周三（6日）披露，境外間諜情報機關近年有針對性地策反發展中國重要涉密單位人員，實施竊密活動，非法搜集竊取中國國家秘密。某國家機關一名核心涉密人員離職後，將自己非法持有的大量絕密級、機密級國家秘密，出賣給境外間諜情報機關，最終落網並被判死刑。

在某國家機關任職期間，張某作為核心涉密人員卻對單位的保密規定不以為意，在交換文件數據時經常將單位的涉密USB與個人USB混用，在個人USB留存大量涉密文件資料，離職後未及時向單位報告上述情況。境外間諜人員李某某得悉後，主動邀請張某前往境外當面交易，安排旅遊等名義情感拉攏。張某在未向原單位審批報備下，私自出境前往某國與李某某見面，但對方態度突變，直接扣下其攜帶的USB和個人物品，還以終身監禁、引渡等威脅恐嚇，限制張某的人身自由，迫使其簽下合作協議。

張某頻頻與原單位任職時要好的同事朱某接觸，實際上是境外間諜情報機關指使安排，有意無意刺探，朱某沒過多防備便將自己掌握的國家秘密和盤托出，甚至將參加涉密會議後私自留存的材料也提供給對方。最終張某被判處死刑，剝奪政治權利終身並處沒收個人全部財產，朱某則被判處有期徒刑6年。