公立醫院兒科門診緊急新症輪候少於1周　穩定新症約16周

有指本港兒童的醫療資源雖然整體相對完善，但公營兒童醫療服務的輪候時間仍然較長。當局表示過去一年，兒科專科門診分流為緊急新症的輪候時間中位數少於1星期、半緊急新症輪候時間中位數不多於6星期，而穩定新症輪候時間中位數約為16星期。

衞生官員書面回覆議員質詢指，去年10月1日至今年9月30日，醫院管理局兒科部門提供的專科門診(臨床)就診人次為278,466，而兒科的住院病人出院人次及死亡人數為94,259、住院病人住院日次分別為400,352；根據醫管局去年10月至今年9月30日的數據顯示，新界東兒科專科門診新症輪候期最長，穩定新症最長需輪候29周；最短則是九龍東聯網，最長輪候時間為11周。

截至今年8月31日，醫管局轄下兒科部門共有455名醫生及1,572名護士。而全港共有1,500張兒科病床，包括公立醫院的1,126張病床及私家醫院的374張病床。當局指醫療系統為兒童提供各層次醫療服務的資源總體而言仍相對充足。

當局稱，衞生署轄下28間母嬰健康院，去年服務人次約為325,000。兒童如有健康或發展問題，會按需要被轉介至專科或兒童體能智力測驗服務跟進，包括全面的體能智力測驗評估服務和診斷等。同年衞生署的家庭健康服務轉介了約28,000宗個案,而兒童體能智力測驗服務轉介個案則約為9,300宗。

此外，當局亦指在2022年年底於全港18區設立地區康健中心，制訂個人化的健康計劃。截至今年9月，18區康健中心共有4,100名18歲或以下的會員。