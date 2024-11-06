特朗普偕妻兒發表勝利宣言　聞歌曲YMCA起舞

美國共和黨總統候選人特朗普周三（6日）篤定當選總統後，偕同妻子梅拉妮亞、兒子巴倫，以及副總統當選人萬斯伉儷，到位於佛州棕櫚灘會議中心的競選總部，向支持者發表講話。特朗普宣布勝選，揚言會協助國家復原，讓美國再次偉大，而今日是民眾重奪國家的日子。他又豪言，在他的總統任期內不會再有戰爭，會阻止戰爭。

特朗普原本在海湖莊園與富豪馬斯克等人一同度過大選之夜，等候選舉結果，到香港時間周三下午1時25分左右，特朗普選情一直領先，傳出他動身前往選舉總部將發表演說的消息。

約2小時後，特朗普到達會場，在支持者一片歡呼聲下現身。他指會為所有美國民眾戰鬥，對當選感到榮幸，這是一場政治勝利。他說：「人們告訴我，上帝饒我一命是有原因的。這個原因就是拯救我們的國家，讓美國恢復強大。現在，我們將共同完成這一使命。」

特朗普稱，擺在面前的任務並不輕鬆，但他會把靈魂深處的每一絲能量、精神和鬥志投入到選民託付給他的工作。他感謝副手萬斯、馬斯克等人，盛讚馬斯克是「共和黨新星」，又感謝全美國的選民，承諾會回饋民眾。

活動尾聲，大會播放特朗普競選經典曲目《YMCA》，特朗普在台上聞歌起舞，然後與家人及萬斯等人一同退場。