文藝盛事基金共批准17個項目　15個項目超額完成目標

政府於去年4月成立文化藝術盛事基金，吸引和支持該等活動落户香港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，在2022年、2023年及2024年，局方分別接獲2宗、25宗及44宗申請；截至今年10月，文藝盛事基金共批准17個項目，資助額總共約1億9820萬元。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(6日)書回覆議員質詢，指在獲資助活動中，有15個已完成，共吸引超過476萬人參與，反應良好並超額完成目標，推動香港文化藝術生態多元化發展。舉例說，「2024年巴塞爾藝術展香港展會」吸引來自40個國家及地區的242間畫廊參與，吸引約8.04萬名訪客，其中接近一半為旅客。然而，由於不同活動面向的目標受眾各異，難免有些活動在吸引遊客方面表現較佳。

他指出，文藝盛事基金的定位以推動香港的文化藝術和創意產業發展為主，而基金全面運作大約一年半左右，暫時未有具體評估活動帶來的經濟效益。考慮到香港文藝業界和生態的最新發展，文體旅局已總結基金成立後運作的經驗，就文藝盛事基金運作和資助模式作出檢討，並諮詢文藝盛事委員會及相關持份者意見。