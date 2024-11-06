有議員指多項民生問題　政府用「老辦法」難提升效益

立法會今日(6日)辯論有關切實排解民生憂難的議員議案，有議員指房屋、醫療、貧窮及長者等問題，用「老辦法」難以提升整體效益。

提出議案的議員江玉歡指改革、社會、凝聚力三者需有良性互動，經濟法展需要社會基建。她表示基層改革不應成為社會包袱，政府應制訂系統性長遠政策，釋放勞動力。就人口老化，她指出未來會有更多人成為照顧者，政府應以改革眼光運用社區力量建立照顧者友善社區；同時認為殘疾人士建立全勞動者公平就業環境。

議員蘇長荣則指房屋、醫療、貧窮及長者等問題，用「老辦法」難以提升整體效益，部分問題是歷史和現實的頑固問題，應學習國家速效，議員吳傑莊亦關注安老質素，指出要讓長者老有所依。

議員陳月明指除了劏房外，社會亦有網約車等思想觀念、利益格局上的新難題。她關注北部都會區附近的北區、元朗區有250條屋村，認為政府需他們對美好生活的嚮往，例如族群延續、可持續發展方面。她指部分鄉村沒鋪設光纖，仍有吸糞車化糞池村巴少，期望當局有相關時間表。

社福界議員狄志遠指政府在社福上政府只增加數量，沒有中長期規劃及高度。他建議政府應有有中長期規劃，處理好人力資源及重組服務，又指出商界有社會責任，同時不應忽視民間組織力量。同時他建議政府透過各種委員會提升公民參與，及社會歸屬感，吸納不同政見人士。

在醫療方面，議員陳凱欣指香港的醫療系統雖在國際名列前茅，但面對人口結構的轉變和社會變遷，以經追不上需求之餘，開支亦節節上升。她建議首要規劃新的醫院，九龍區因為醫院聯網劃界，地理位置以及是人口老化等問題影響，社區醫療醼對滯後和倒退的情況，政府不能忽略市區對醫療服務需求的變化，惟有及早規劃才避免醫療服務，永遠在追落後的情況。

其次是規劃新的牙科醫學院以培訓更多的人手，重點是要推動用好牙科治療師和牙科衞生員，鼓勵公私營合力發展更普及的基礎口腔護理服務，以及希望政府推動政府研究，以基因檢測建立全民健康資料庫。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府施政方針貫徹國家重大精神，有一系列方向措施讓基層市民有獲得感、幸福感。