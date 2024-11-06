殘奧雙金何宛淇外出吃飯被逐　呻「今時今日咁嘅服務態度點得」

巴黎殘疾人奧委會「雙金」得主何宛淇日前擬在銅鑼灣餐廳用膳，但慘食「閉門羹」，被侍應指「輪椅阻住大家行」。何坦言其輪椅不大，店內亦非坐滿客，大呻難怪愈來愈少人在港消費，「今時今日咁嘅服務態度點得」。該餐廳負責人回應事件時致歉，強調並無歧視，又說一直有招待輪椅人士，歡迎何再來光顧」。無獨有偶，前香港「包山王」黎志偉日前亦稱到餐廳時亦因相同理由不獲進店內，直言坐輪椅12年第一次遇到這樣的事，令他大為不解。

何宛淇昨日(5日)在其社交平台Threads分享，在銅鑼灣打算到泰式餐廳「Ayutthaya (泰國大城船麵)」吃飯，見到店內客人不多，走廊亦算寬闊，正當打算進入之際，遭到侍應阻攔「我哋間餐廳冇位畀輪椅」。縱使何指其輪椅細小不阻位置，侍應仍堅持輪椅會阻礙其他食客，並不放行。何最終只能無奈離去，並請網民評理。

她又大呻，店舖服務態度之差，難怪愈來愈少人在港消費，又引用政府宣傳好客之道的金句「今時今日咁嘅服務態度點得」。貼文引發網民熱議，不少網民批評該食肆涉嫌歧視，認為餐廳有足夠空間予輪椅人士進入，「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做。」

「Ayutthaya」（泰國大城船麵）負責人回應事件時致歉，承認處理、溝通及解釋不足，指餐廳過往有招待可摺疊輪椅，當時應嘗試安排位置予何宛淇，重申並沒歧視何，又說會檢討處理輪椅人士的流程，亦歡迎何到餐廳光顧。該店經理則說，當時店員只是想何宛淇「摺一摺個輪椅」，並非拒絕她入內，相信店員性格較急促，引起誤會。

前香港「包山王」黎志偉日前亦有類似經歷，他在facebook分享，自己有次坐電動輪椅遭屯門一家餐廳拒絕進內，所以今次改用運動輪椅，怎料同樣不獲進店，令他感到不解：「輪椅面積其實同一張櫈咁大，明明仲有幾張『吉枱』都唔畀我坐入去，究竟點解呢？」他直言12年以來首次遇到這種情況，直言覺得「嬲嬲地」，問：「這樣會否構成歧視？」

根據《殘疾歧視條例》，如負責提供貨品、服務或設施的人，在沒有合理原因下拒絕為殘疾人士提供貨品、服務或設施，或只提供較差的貨品、服務或設施，即屬違法。平機會網頁亦指，餐廳職員因你是輪椅使用者，或認為你的輪椅會妨礙其他顧客而拒絕你享用他們的服務，或要求你坐在遠離其他顧客的角落，即屬違法。何宛淇早前在2024巴黎殘奧勇奪硬地滾球女子單人BC3級個人賽，以及混合BC3級雙人賽奪冠。