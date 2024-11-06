自製車禍交偽造病假紙　呃1400萬元傷亡援助金　275人落網

執法部門於上月3日至本月1日展開代號「破惑」行動，針對騙取「交通意外傷亡援助」的犯罪集團，以涉嫌「串謀詐騙」及「欺詐」等罪名拘捕182男93女(18至64歲)。被捕人士分別報任文員、侍應、倉務員、運輸工人、地盤工人及無業等，部分人有黑幫背景；與案相關的121宗交通意外主要發生於去年2月至今年4月，騙取的援助金合共約1,400萬港元。

今年較早時間，社會福利署發現有不法分子懷疑利用偽造文件申請「交通意外傷亡援助」，署方於是在4月將案件轉介予執法部門跟進。警員進行大量情報分析及深入調查後，揭發有不法分子在申請援助時向社署職員提交一些偽造的病假紙，從而騙取2,000多港元至15萬多港元不等的援助金。

調查過程中，警員亦查出部分案件涉及有組織的自編自導事故，他們懷疑在本港較僻靜的道路，趁人少車少的凌晨時分製造意外，其後以偽造病假紙訛稱因意外取得病假，藉此向社署申領援助。其中一個案件中，涉案集團甚至安排多名「戲子」乘坐同一輛巴士，再由同夥駕駛車輛故意撞向巴士，令巴士上的「戲子」均能在事後騙取援助金。

執法部門對如此罔顧道路使用者安全的罪行予以強烈譴責，並會循「串謀詐騙」、「欺詐」、「行使虛假文書」及「誤導警務人員」等多方面繼續調查。

另外，警員發現有部分案件涉及「真意外、假病假紙」，該些案件的被捕人士於意外後利用假病假紙延長病假，從而獲發最高額的援助金。其中一宗最嚴重的案件中，被捕人士在意外後只獲發2天病假，卻以多張病假紙使病假不斷延長，最終達致180日病假的申請上限，騙取逾15.2萬港元的援助金。

行動中，警員檢獲部分用於申請援助的假病假紙、涉案人士的手機等，將會對相關資料作進一步分析及調查，行動仍在進行中，不排除之後有更多人被捕。

社會福利署助理署長馬秀貞表示，港府是根據《交通意外傷亡者援助基金條例》實施該援助計劃，並由社署執行，目的是向道路交通意外的受害人、或交通意外死亡人士的受養人提供經濟援助。社署會嚴格審核每一名申請人所提供的資料及文件，例如要求執法部門書面確認有關申請是涉及交通意外，亦會與醫院管理局、衞生署及駐冊醫生核實醫療評估資料，確保申請人的傷患與所述意外有關。

在今年3月，社署交通意外傷亡援助組在處理申請個案時，發現有申請人提交由私人醫療機構或診所簽發的醫療證明文件上，有不清晰、錯漏或可疑之處，經調查及翻查過往的申請個案後，確認相關申請人並無前往該些機構或診所求診，隨即與執法部門聯絡，並且即時停止處理有關申請。她強調，交通意外傷亡援助個案如涉及多領款項，社署不論任何理由，必定會向有關人士悉數追討多領金額。

調查人員表示，涉案詐騙集團會安排成員駕乘私家車，假扮因迴避貓狗而撞向路邊「自炒」等等，車上司機加上乘客，最多有4至5人能夠申請援助。為了增加詐騙金額，以及令整個意外更逼真，集團成員更會罔顧安全，甚至製造牽涉公共交通工具的意外。

2023年6月中旬其中一天的凌晨時分，一輛由荃灣開往東涌、載有20多名乘客的巴士，駛至東涌怡東路時被一輛載乘3人私家車撞向車尾。警員接報到場時，巴士上有10多名乘客已自行離開，而在後續調查中，除了巴士車長外，巴士上11名乘客及私家車上3名人士分別報稱受傷。

惟警員再作追查後，得悉14名傷者當中，有11人為詐騙集團成員，各人有不同分工，包括有人負責帶領「戲子」。犯案期間，各「戲子」會從巴士沿線不同的巴士站登車，而主腦則靜待「人齊」後，再指示私家車撼撞巴士。警員已拘捕其中8名涉案集團成員，並正通緝其餘3人；根據社署紀錄，其中6人已成功取得援助金，涉款超過70萬港元。

而在調查本案期間，警員亦留意到部分被捕人士是因為無力償還高利貸或其他欠債原因，遭債主威逼利誘參與犯案。欠債人會被安排充當車上司機或乘客，並於指定地點及時間，按照犯罪集團指示製造意外，事後再從集團手中取得假病假紙申請援助。待援助金到手後，欠債人便會與債主瓜分，以此償還債務。

此外，涉案假病假紙做工粗糙，相信是用軟件修圖製成，部分甚至有「串錯字」的情況，現階段無發現任何醫療機構牽涉在案。而在涉案被捕的275人當中，有182人的申請援助個案已獲批核，社署將會進行追討。