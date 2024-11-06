鼠患店舖阻街等問題未解決　議員斥政出多門互相推諉

立法會今日(6日)辯論關關切實排解民生憂難的議員議案，議員陳紹雄指民生無小事，政府要切實在基層生活方面排解民生憂難，鼠患、店舖阻街、車輛違泊、非法棄置等耳熟能詳但又相當頭痛的問題，其本質以致解決所需要的關鍵條件並不複雜，亦很少需要動用大量人力物力。可是在市民眼中看起來既簡單又普通的問題，卻遲遲未能夠解決，原因之一是政府政出多門卻又權責不清。

他認為首先要處理的是確立處理問題的責任屬於哪個政府部門，許多時候有關的投訴在各個部門來回，空轉一輪之後各部門互相推諉，又或者沒有一個部門有足夠的法定權力去處理問題。

對於政府成立的地區治理領導委員會及地區治理專組，陳紹雄指有關舉措本質上是以政治任命的官員作為高層領導，督導下層各個政府部門的跨部門工作為主，主要以加強行政協調的角度作出改革。

但他指參考內地應用數字技術在政府管理及服務的經驗，例如佛山、杭州、上海等城市，依託智慧大數據平台建立統一受理、統一派遣、統一反饋的管理指揮中心的做法。政府可設立城市大腦平台整合地區諮詢架構、關愛隊、地區服務架構和1823等等，從而建立一個扁平化的指揮體系，改變現時以部門職能分工來處理問題的思維。