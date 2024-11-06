指基層市民節衣縮食　議員批政府扶貧政策不精準到位

議員林筱魯今日(6日)在立法會上指出，香港經濟轉型，有人失業或被迫轉行，收入變得不穩定，加上通脹夾擊，市民的購買力大減，大家都呻錢不見使，基層市民只有節衣縮食以應付日常開支。

他指扶貧委員會識別的3個精準扶貧目標群組，包括劏房住戶和長者住戶。扶貧委員會曾經就目標群組分析個案，發現有不少劏房住戶中的上班族屬於低學歷和低技術，撫養兒童負擔較重，單親住戶收入低，因為他們多數不能上班，超過70%依靠綜援維持生活，但都要負擔沉重的租金。

長者住戶方面，近80%住戶退了休沒有收入，需倚賴政府福利過活。受限於家庭生活環境，住在劏房的兒童家要應付日常開支，當然沒有額外資源讓他們參加課外活動和補習，難免影響他們的成長，單親家庭的情況也大多一樣。雖然政府每日用於社福的開支是3億港元，可見提供的的福利絕對不少，可是政策不能精準到位，未能做到全部有需要的人都受惠。

他又指林林總總的福利，由市民查詢、申請、提供資料部門查證和審批，中間隨時要找社工轉介，過程繁瑣迂回。他認為面對有限資源要深化改革，政府要善用科技，只要符合計劃申請資格，大數據平台就自動將合資格市民加入各類計劃，以人工智能篩查和分析資料提供最好的組合。如需進一步傾談，才需社工介入，以壓縮處理時間和人手，更清晰有效做好資料統合同數據分析，政府可通過數據平台更清楚計劃的成效，從中調節，更貼近民意。

具工會背景的議員黃國表示，本港在職貧窮嚴重，有63萬人平均工資少於55港元，基層工時長工資低。另外，他關注強積金市場被高度壟斷，認為應該要有跑贏通脹的強積金產品。

在推動精準扶貧方面，工程界議員盧偉國促請當局成立「失業轉型支援基金」，協助合資格失業者轉行、轉型為自僱人士或創業；又建議當局要充分考慮不同貧窮群組的特定需要，制訂具針對性的政策措施。在安老方面，當局應制訂全面的安老政策藍圖和規劃，包括在新發展區預留土地興建安老設施，以及研究在大灣區內地城市設立長者護理中心等。

紡織及製衣界議員陳祖恒指疫情過後，本港中小企面對產業轉型和複雜的外圍環境的衝擊，經濟復甦較預期慢，有銀行公布今年第三季香港中小企業營商指數調查的結果，11大行業當中有10個的指數也錄得跌幅。不少從事基層工作的勞工正面對部分中小企業捱不住而結束，而有些公司已經減少人手的方式，減低成本來「吊命」。

他指不同的產業要實現新型工業化，是有不同的需要和部署，不能同一個模式套用於各行各業，期望當局盡快公布中長期發展方案的時間表和具體內容，讓中小企業盡快掌握本港的產業政策，調整企業的發展方向。

另一方面，許多中小企業認為創新科技帶來的商機是好的，但是由於缺乏資源，試錯的成本比較高，未能受惠。建議當局參考申請易，把科技券是和相關先導計劃的小金額申請簡化程序，縮短時間，鼓勵更多中小企業在科技發展和經濟轉型中保持競爭力。