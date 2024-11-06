捱病出戰世界技能大賽　港少女櫥窗設計衞冕金牌

被譽為「技能界奧林匹克」的「世界技能大賽」於9月在法國里昂舉行，香港代表隊「大豐收」取得1金1銀2銅及10項優異獎章，是自參賽以來最好成績，香港知專設計學院活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪更成功衞冕「櫥窗設計」項目的金牌，陳詠琪形容今次的作品是她人生至今最滿意的設計，特別是她大膽地將她最擅長的顏色配搭發揮得淋漓盡致，整個設計以藍色為主調，配以桃紅、螢光橙等鮮艷顏色點綴，盡展其少女個性，故分外珍惜和感到自豪，她活用HKDI所學的敍事技巧設計櫥窗。

今屆賽題是「海洋生態的美」，向喜歡戶外活動和懂得享受生活的目標女性客戶，陳詠琪指出，櫥窗設計概念是描述一位女生潛入海底尋找寶箱的故事。正中央是一幅知性女性的肖像，其彎曲的髮絲如海草，她又將大會指定道具鐵絲網製成珊瑚石、在自選道具方面則揀選了一張四方枱充當寶箱，和一個四腳櫃桶的枱腳猶如海草，配合主題。

陳詠琪續指，項目最具挑戰的地方在於題目在比賽首日始揭曉，所用的工具亦是賽前一天才公布，四日內要完成櫥窗的設計、調色、製作和安裝，有如「衝鋒陷陣」，快速學習能力和臨場應變技巧是其致勝關鍵。又提到因睡眠不足，在至關重要的檢查工具環節心不在焉而耽誤了時間，比賽最後一日又不慎患上重感冒，喉嚨如火灼，甚至一蹲下便想暈，幸得項目專家、HKDI建築、室內及產品設計學系助理講師林倩瑩，以及早年參與「世界技能大賽」的師兄師姐同樣主動請纓充當「智囊團」不斷鼓勵和照顧，才能撐下去，「沒有這隊『黃金團隊』，我難以靠一人之力登上金牌寶座。」

另外，「西點製作」項目首次有香港選手躋身三甲，國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民在項目中奪得銀牌，他提到在比賽首日製作蛋糕糖霜面時少放了魚膠粉，眼見蛋糕表面未能凝固而有傾瀉迹象，幸好在午飯時間項目專家、ICI國際廚務部總教導員霍耀文與他耐心商討解決方法，才得以重拾鬥志，用最快速度重新製作糖霜面，盡力補救。