國民黨副主席後日赴華府　與美國兩黨密切合作

美國大選當地時間周二（5日）展開，美媒推算共和黨總統候選人特朗普篤定第二度入主白宮。國民黨主席朱立倫周三（6日）在社交網發文恭喜特朗普當選，又祝賀美國人民再次完成民主選舉。他表示，相信美國在有經驗的特朗普領導之下，台美能有更密切的合作關係。他又在國民黨中常會宣布，該黨副主席夏立言與國際部主任黃介正周五（8日）將赴華府訪問。

朱立倫表示，國民黨長期以來與美國朝野政黨保持密切關係，黨駐美代表處也與美國行政部門、國會以及各重要智庫建立良好的溝通渠道、互信基礎。他指出，美國是世界民主陣營最關鍵的角色，國民黨會繼續秉持「親美友日和陸」的外交政策，在強化防衞與交流對話的「2D戰略」基礎上穩定區域局勢。他強調，委派夏立言與黃介正訪美，除與美國政府、國會及重要智庫人士會談，又爭取與可能接任新政府要職的重要人士取得聯繫渠道，並傳達台灣多數民意對和平現狀的堅持。

針對馬英九基金會向教育部提出專案申請，邀請包括北京大學等7所大陸大學師生於本月27日訪台。朱立倫表示，歡迎所有國際或大陸學生、年輕朋友到台灣訪問。他希望大陸學生能與國民黨青年團及年輕幹部有更多機會交流，深化兩岸關係。