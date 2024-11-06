特朗普宣布勝選　港學者料美對港政策或「先硬後軟」

美國大選點票工作仍在進行，不過，特朗普已發表勝利宣言。學者袁彌昌認為，特朗普表面態度強硬，惟他之前對港一直舉棋不定，態度亦一直轉變。袁舉例指，早前有風聲稱美國要關閉香港在美經貿辦，隨後亦不了了之，亦顯示美國對香港的態度未必如表面上強硬，估計特朗普剛上任時對香港態度不會太軟，但相信日後存在交易空間。

袁彌昌認為，特朗普推出各類措施時往往「雷聲大、雨點小」，推出前根本未考慮清楚。就以關稅為例，基於關係緊張，美國對中國貨品加徵關稅屬正常之舉，但特朗普曾揚言要加徵墨西哥關稅，顯示特朗普對推出各項措施沒有全盤計劃。

袁預計特朗普上任後，有機會令台海關係變得更不穩定。不過特朗普經常「開空頭支票」，亦會令黨內有意見，故實際上特朗普的自由度有一定限制，加上中國亦有自己考量，預計整體結果不至於很差。另外，因為年紀問題，特朗普即使確實當選亦難以連任，任期內難以施展「連環拳」壓制中國。

時事評論員張少威就表示，特朗普競選時所講的措施，並不代表一定會生效。而加徵關稅方面，張就估計有可能會加，但措施維持時間、加徵的幅度仍然未知，需要進一步觀察。