機場三跑系統11.28啟用　冀2035年每年處理達1.2億人次客運量

機場三跑道系統將於本月28日啟用，機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，三跑系統啟用後將分階段運作，其中北跑道將主要用作飛機降落、中跑道則主要用作起飛，而南跑道則有升有降，強調每條跑道均可用作飛機升降，分工是為了讓跑道達最高使用率。他又指，機場將按客運人流逐漸增加客運設施，有信心2035年達到預期的每年處理達1.2億人次客運量及1000萬公噸貨運量。

擴建後的二號客運大樓將於明年底啟用，姚兆聰預期，屆時機場客運量將回復至疫情前每年7000萬人次的水平，將逐步開放二號客運大樓。被問到現時機場人手能否應付三跑啟用後預計增加的客運量，姚兆聰形容人手「可以」，稱政府推出的輸入勞工計劃有助機場補充基層員工。他提到，機管局今年6月推出計劃鼓勵航空公司增加航班及航點，截至今年9月已增加8間航空公司、11條航線，預料三跑開通後，有望增加早機去晚機返等黃金時段的航班。

此外，機場將於本月17日舉行「機場‧渣馬︰三跑道系統十公里國際賽」，屆時將有1.2萬名參賽者於機場中跑道奔馳，賽事期間機場南北跑道將如常運作。姚兆聰指出，比賽當日機管局及田總將合共動員超過2000名工作人員協助賽事件進行，用作賽事的中跑道相距其他跑道1.4公里，屆時會有雪糕筒劃出比賽走線，政府及機場工作人員亦會在場，確保任何情況下均不會影響飛機升降。

他提到，過往馬拉松多數在馬路上進行，是次在機場跑道舉辦馬拉松，有望為跑手提供更多空間及體驗，透露比賽當日將有樂隊及DJ演出，又設有特別的飛機等設備供跑手拍照留念，提醒跑手在比賽途中打卡時需要注意安全。姚兆聰又指，是次賽道非常平坦，彎位亦不多，希望有機會製造女子10公里世界紀錄。 問到將來有否機會再於機場跑道舉辦同類賽事，他坦言：「睇唔到將來有第二次機會」， 跑道開始運作後，很難再籌備同類的比賽，期望是次參賽的跑手好好享受。