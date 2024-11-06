為500名高風險人士提供免費肺癌篩查　及早發現提高存活率

免費肺癌篩查計劃對象為50至75歲、血親曾患上肺癌的高風險人士。

肺癌是本港最常見及頭號致命癌症，逾半患者確診時已是末期，增加治療難度。有關注組織本月起推出免費肺癌篩查計劃，為期一年，為500個合資格人士提供低劑量電腦掃描檢查（LDCT），旨在協助無明顯病徵的高風險人士及早發現肺癌並進行適切治療，提高存活率和根治機會，同時減輕醫療成本。

根據醫管局癌症資料統計中心最新數據，本港2021年錄得5,978宗肺癌新症、4,037名患者死亡，為所有癌症之首；同年56.9%個案確診時為第四期、12.9%為第三期。癌症資訊網慈善基金於上周五（11月1日）至明年10月推出肺癌篩查計劃，50至75歲、持有效香港身份證、血親曾患上肺癌的高風險人士，可免費接受由認可私營醫療服務提供者提供低劑量電腦掃描檢查，名額500個。

香港肺癌基金會創辦人、心胸肺外科專科醫生司徒達麟表示，肺癌早期徵狀往往不明顯，當患者出現持續咳嗽、痰多、氣喘或咳血等明顯病徵時已屬晚期，而且非吸煙人士及健康生活人士也有機會患病，因此肺癌篩查的關鍵在於能早期發現病灶，提高根治機會。他指出，近年醫學界發現低劑量電腦掃描是目前最有效的肺癌篩查方法，能夠在尚未出現任何症狀時及早發現異常，多項國際研究顯示，肺癌高危人士定期進行低劑量電腦掃描篩查，能顯著降低死亡率，且大部分患者能早期接受手術治療，達到更好治療效果。

癌症資訊網慈善基金則表示，肺癌篩查除了能降低患者死亡風險、減輕照顧者負擔，亦能夠減少晚期肺癌所帶來的醫療壓力及資源負擔，惠及更多潛在患者，期望社會能加強推廣肺癌篩查，並建立完善診斷與治療體系，讓市民享有更全面健康保障。