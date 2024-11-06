以垃圾徵費為例 議員：或會臨門一腳撻Q 簡樸房非一勞永逸

為逐步取締劣質劏房，政府早前訂立「簡樸房」的標準。立法會今日(6日)辯論進一步完善房屋階梯的議員議案，議員管浩鳴指「冰封三尺非一日之寒」，現時有三分之一劏房單位不合資格，業主未必願意改裝或理直氣壯加租，擔心令劏房戶「百上加斤」。他表示，新移民、留學生之類的人士亦會加設壓力，公眾需「拭目以待」。他引用垃圾徵費，指建基於過分完美的假設可能會「臨門一腳撻Q」，指「簡樸房」不是一勞永逸。

提出議案的議員鄭泳舜表示，現在是告別劏房的關鍵時間。對於有業主逼走劏房戶，他指租戶可舉報相關業主，相關做法違法、不道德。他又指7成劏房不需改動或只需輕微改動就能符合資格，因此加租沒理據，他又認為要讓劏房戶了解過渡性房屋好處。

地產及建造界議員龍漢標指本港房屋階梯橫跨私人市場，政府應確保公平分配，應保障有需要亦未有能力的人，因此着重青年住屋及限制轉讓資助房屋。他期望政府可讓青年用強積金支付部分金額，又指強積金是長線投資。他指業主升級私樓時，應將單位留在私人市場，建議限制補地價。

政府收緊公屋富戶政策，議員梁文廣認為不應留下負面標籤，指公屋有富戶代表政策成功。他又指居屋需求增加，政府應保有足夠單位供應，並應提高公營房屋單位面積，調整設計令市民「住大啲」。

議員陳穎欣指青年工資追不上通脹，雖然青年又多個號碼抽屋，但沒有該工會提出的「嚴入寬出」機制。她建議政府須審視政策落地，關注「簡樸房」後能否保留足夠房屋階梯。她指雖然中產家庭亦需不吃不喝22年才能上樓，現時樓價仍是全球最高。

青年置業難。議員梁毓偉表示青年和夾心階層最受困擾，青年認為擁有居所至關重要，亦是考慮生育的原因之一。他指出長遠來說，政府應提出多元化置業計劃，在資助房屋上可考慮轉讓限制，又建議政府和非政府機構合作。

另一議員林筱魯指簡單檢視未能預視未來，未來變化或更大。他指需要正式處理安置問題，市民才會有信心。他認為不能忽視私人市場，指美國硅谷不少人要「瞓車」，本港萬萬不能搬來這套。對於租金上升，他反問住大單位的人士為租金住細單位，那麼住細單位的人住甚麼，期望房屋階梯是向上行，不是向下跌。

房屋局局長何永賢指政府有決心亦有魄力處理房屋問題，現時已經扭轉頭輕尾重問題，公屋輪候時間亦已下調至5年半。她表示，政府會完善置業階梯、善用公共資源，以供應主導靈活變通為原則。她指房委會會不遺餘力增加房屋供應，維持公私營房屋比例，會每年檢視並適時作出調動。

另外，她指長遠公屋輪候時間會改善，因此有空間作調整，期望公私營房屋比例能調至6比4。她指不希望青年為了公屋限制對未來的想像，當局又系列措施並助他們購買資助房屋。