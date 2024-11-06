藝術家水墨畫展北角城市景觀　竹紮雕塑探索百年「油街實現」

位於北角百年歷史的「油街實現」藝術空間明日(7日)起至明年2月推出兩個「油街在地」系列的新展覽，分別由兩位本地藝術家阿三及林嘉裕，以現代文人畫和竹藝裝置作品於油街倉庫，展示他們在油街實現及其位處社區考察及創作的成果，令觀眾從另一角度看居住的香港。

藝術家及寫作人阿三一直遊走於視覺藝術和文字創作之間，長年深思繪畫與文字的關係。他在「油街在地—花晨月夕」展覽中，以中式美學視角及構圖、水墨技法和錄像，記錄他在油街實現一帶發現的社區故事及城市景觀，透過視覺藝術與文字，喚起觀眾對生活日常的關注。他亦巧妙地將詩情畫意融入油街倉庫，邀請觀眾細聽這座城市從晨曦到夜幕的心跳脈動，並為油街實現注入當代意義。

竹藝藝術家林嘉裕則帶來首個個人展覽「油街在地—五臟」。師承香港竹蒸籠大師呂明的林嘉裕把竹子轉化成藝術語言，將中國古代工藝美學融入當代藝術。她以油街倉庫既「分隔」又「貫通」的建築特色為靈感，創作了創作對應心、肝、脾、肺、腎的5組竹藝雕塑，及互動裝置作品，引領觀眾探索建築空間、人體結構及生活軌迹之間的相通之處。此外，她亦以油街實現種植的紫竹加入創作。體現「油街在地」的理念，以竹藝為過去與現在、傳統與創新搭建橋樑。

除展覽外，阿三亦會走出展覽空間，在本月至明年2月期間舉辦多場導賞活動及工作坊，帶領觀眾一起走訪油街實現及周邊社區，並走進他的繪畫、影像、錄像及文字創作世界，了解作品背後的故事。林嘉裕則會於下周日(10日)舉辦「竹蒸籠工藝大師班」工作坊，參加者可學習蒸籠製作技藝的6個重要傳統工序，親手製作蒸籠蓋。參加者將獲贈一個蒸籠底，組合成正宗廣東蒸籠。

展覽由康樂及文化事務署主辦，油街實現籌劃。兩個展覽由十一月七日起在油街倉庫展出。