新興毒品「太空油」勁危險　易失知覺遭性侵　最細個案13歲

時下年輕人流行一種名為「太空油」的新興毒品，該毒品混合了被列為第1部毒藥、名為「依托咪酯」的麻醉劑；有不法之徒甚至將水果等味道加入「太空油」當成電子煙出售，從而吸引更多年輕人服食。有精神科專科醫生向《東呼即應》表示，濫用「太空油」會破壞中樞神經，服用後意識減弱，有被性侵等危機。有社福團體表示，服用太空油後須接受輔導個案中，年齡最小的只有13歲，又指太空油因貌似電子煙，年輕人隨便拿出來吸兩口，也不容易被發現原來在吸毒。

近日網上流傳一段影片，一名年約20歲男生，頸上掛着疑似電子煙，在街上突然五體投地仆倒，只見他伏在地上一臉呆滯，網民紛紛懷疑是否吸食了太空油。精神科專科醫生汪嘉佑表示，「依托咪酯」是一種短效的靜脈注射用全身麻醉藥，通常會在一些短手術使用，例如插喉、或短的骨科手術；在精神科用途，有機會在「腦電盪治療」時做一個很短暫的全身麻醉。如果長時間服用，即多於4星期，就很有機會變成濫用。

汪又表示，濫用「依托咪酯」在短時間內身體中樞神經系統可能會出現失常，對環境的認知會變差、意識混亂，也有機會讓呼吸系統突然間呼吸減慢，長期服用對身體不同的器官都會產生影響，包括腎臟、內分泌系統和中樞神經系統。「依托咪酯」會左右身體皮質醇的調節，如果女性長時間接觸會讓雄性賀爾蒙持續增加，所以所謂陰道變形或月經失調的原因，都是因為雄性賀爾蒙持續地維持在一個很高的水平。

香港路德會社會服務處助理服務總監張明燕表示，輔導的個案中最小年紀僅13歲，而且青少年的比例佔較多，同時亦有不少家長在暑假求助，指發現或懷疑子女在家中吸食太空油。

張解釋指，太空油在青少年間流行的最主要原因，是太空油以電子煙方式吸入，而電子煙很容易攜帶和收藏。當他們想服食時，在袋裏拿出電子煙吸兩口，然後放回袋內，就不容易被察覺其實是吸食一種毒品。

另外，現時接觸太空油的年齡層以青少年和學生較多，毒販為減低他們對太空油的警覺性，往往會在煙油中混合多種不同味道，以減低入口的怪味；煙槍亦有不同顏色和款式，讓年輕人覺得新奇，甚至在同學或朋友間互相分享。事實上，青少年現時很容易接觸或購買到相關產品，毒販更會透過社交平台推銷，甚至在轉帳後很快送貨上門。

《東呼》在各社交平台輸入太空油，就已經看到不少懷疑售賣太空油的貼文。執法部門回覆查詢表示，涉及「依托咪酯」的案件由2023年的7宗大幅上升至2024年的59宗，而被捕人數更由8人上升至98人。執法部門重申，「非法售賣或管有第一部毒藥及未經註冊藥劑製品」均屬刑事罪行，每項罪行最高刑罰為罰款10萬元及監禁2年。