升降機內捉手摸陽具　高級警司周毅剛涉非禮女行政主任被捕

警隊發生駭人聽聞的非禮醜聞！消息指出，一名在香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓上班的男高級警司，因早前涉嫌非禮一名女行政主任，昨日(5日)晚上已被警方拘捕及停職，案件交由港島總區重案組跟進。

消息人士指出，涉案高級警司為周毅剛，隸屬支援科，案發於上周五(11月1日)，該名高級警司在警官專用餐廳內Happy Hour，其後在警察總部一升降機內，有人疑似飲醉，突然向該名女行政主任摸手摸腳，期間更有人「夾硬」捉緊她的手，觸摸及放在自己的陽具，行徑不但極為猖獗，更加知法犯法視法治如無物。女事主不甘受辱，隨即向內部投訴，先由誠信審核小組進行調查，其後交由重案組處理。

警方回覆表示，港島總區重案組於較早前接查一宗非禮案件，經調查後，昨日(5日)在元朗區以涉嫌「非禮」拘捕一名49歲男警務人員。他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。該名警務人員已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及風化案時有發生！時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，10月10日法庭裁定被告面對的控罪全部表證成立，案件押後至12月11日續審，屆時會展開辯方案情，被告續准保釋。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子X。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及X。據控方開案陳詞指，2022年6月22日飯局中，X曾3次離開飯桌前往廁所範圍，被告在殘廁內3度非禮X。另在7月歡送總督察黃燦熊的飯局後，被告明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間被告曾襲擊X、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。