內地遊學團急性腸胃炎群組增4人　圓玄小學累計30學童屙嘔發燒

屯門小學辦內地遊學團急性腸胃炎群組再4人染病！​衞生署衞生防護中心今日(6日)表示，在保良局道教聯合會圓玄小學遊學團參加者的醫學監察中，發現新增加4名學生染病，包括兩男兩女，年齡均為10歲。他們分別於前日(4日)及昨日(5日)期間陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵。其中兩名學童已求醫，均無須入院。

該爆發個案累計涉及30名學童，包括17男13女，年齡介乎10至11歲，全部屬小五學童，當中5名學童曾求醫，1人入院接受治療，情況穩定。中心流行病學調查顯示是次爆發很大機會由人傳人或環境污染情況引致。

由於再有新增個案並有學童於前日在學校嘔吐，中心人員已再次向學校建議加強所需的預防措施，包括適當和徹底的清潔消毒工作、妥善處理嘔吐物。

涉事內地遊學團原計劃到內地廣州及佛山參觀。中心早前流行病學調查顯示，爆發個案中的1名學童首先於上周五(1日)在參觀活動期間嘔吐，其他當時在嘔吐現場的學童其後陸續出現腸胃炎病徵。防護中心認為爆發可能由人傳人或環境污染情況引致，目前正繼續調查。