5旬聾啞智障婦　遭養老院職員多次猥褻

內地王女士近日在社交平台發影片稱，其母在安徽省亳州市渦陽縣臨湖鎮養老服務中心內，遭中心職員多次猥褻。事發後，中心方面沒有賠償，只表示可讓其母免費住6年，期間多加照顧，避免發生類似事情。

據王女士稱，今年54歲的王母是聾啞智障人士，自去年11月入住涉事中心至今年7月，在內多次遭強制猥褻。她今年3月查看手機監控畫面，發現中心管理人員親吻其母，又摸胸和下體。事後，有關職員因強制猥褻受刑事處罰。王女士認為事情鬧大，應無人再敢冒犯其母，於是讓她繼續留在該中心。誰知今年7月某日中午，一名老翁進入王母房間，用手摸其胸部被拒，之後試圖用掃把和抹布擋住閉路電視鏡頭。相關職員事後被開除並扣發工資。

據亳州12345政務熱線回覆王女士的短訊顯示，臨湖鎮養老服務中心連續發生一宗刑事案件和一宗行政案件，已誡勉中心院長。周二（5日）下午，內媒就此事分別聯絡渦陽縣政府辦、渦陽縣民政局、臨湖鎮人民政府，均未獲正面回覆。記者之後聯絡渦陽縣殘疾人聯合會，工作人員稱確有此事，當事人曾多次舉報和信訪，鎮政府也多次介入處理。同日下午，臨湖鎮人民政府已開會研究此事，並積極協調處理。