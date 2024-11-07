海鮮店多次缺斤短両欺客　停業3個月兼罰50萬人民幣

海南省市場監督管理局周一（4日）公布今年民生領域案件查辦「鐵拳」行動的10宗典型案例，涉及食品安全、侵權假冒、消費詐欺、銷售改裝電動單車等違法行為。三亞市有海鮮店被查出在8天時間內缺斤短両9次，被三亞市綜合行政執法局行政處罰，罰款50萬元（人民幣，下同，約55萬港元）、停產停業3個月。

另外，樂東縣綜合行政執法局去年底曾接報，多人在樂東九所德福居住宿中心用餐出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。執法人員到場檢查後，發現該住宿中心設有廚房和餐廳，放有49張餐桌、食材和調味料等。中心雖提供了購買食品原料的微信紀錄及票據，但未能提供食品經營許可證。經查，中心負責人採取包吃包住形式，向消費者提供服務並收費，但實際並未取得食品經營許可，被罰款近37萬元（約41萬港元）。

海口市監局桂林洋分局今年4月根據舉報，檢查海口康成食品有限公司，發現濕米粉生產車間內使用超標添加劑加工，違法所得5,434元（約5,993港元）。局方當場沒收大批食品添加劑和違法所得，罰款8萬元（約8.8萬港元）；廠長涉嫌組織和實施故意違法行為，也被罰款6.3萬元（約7萬港元）。