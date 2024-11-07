海鮮店多次缺斤短両欺客 停業3個月兼罰50萬人民幣
2024年11月07日 05:01
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海南省市場監督管理局公布今年民生領域案件查辦鐵拳行動典型案例。
海南省市場監督管理局周一（4日）公布今年民生領域案件查辦「鐵拳」行動的10宗典型案例，涉及食品安全、侵權假冒、消費詐欺、銷售改裝電動單車等違法行為。三亞市有海鮮店被查出在8天時間內缺斤短両9次，被三亞市綜合行政執法局行政處罰，罰款50萬元（人民幣，下同，約55萬港元）、停產停業3個月。
另外，樂東縣綜合行政執法局去年底曾接報，多人在樂東九所德福居住宿中心用餐出現嘔吐、腹痛、腹瀉等症狀。執法人員到場檢查後，發現該住宿中心設有廚房和餐廳，放有49張餐桌、食材和調味料等。中心雖提供了購買食品原料的微信紀錄及票據，但未能提供食品經營許可證。經查，中心負責人採取包吃包住形式，向消費者提供服務並收費，但實際並未取得食品經營許可，被罰款近37萬元（約41萬港元）。
海口市監局桂林洋分局今年4月根據舉報，檢查海口康成食品有限公司，發現濕米粉生產車間內使用超標添加劑加工，違法所得5,434元（約5,993港元）。局方當場沒收大批食品添加劑和違法所得，罰款8萬元（約8.8萬港元）；廠長涉嫌組織和實施故意違法行為，也被罰款6.3萬元（約7萬港元）。