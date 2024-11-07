子宮頸癌疫苗補種計劃12.2開展　首階段對象18歲以下女學生

衞生署昨日（6日）公布，將於12月2日開展一次性人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗（又稱子宮頸癌疫苗）補種計劃（第一階段），對象為就讀本港中學（包括特殊學校的中學部）中五或以上（或同等級別）的全日制女學生。衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日(7日)在電台節目表示，世界衞生組織在2022年已提出擴大接種子宮頸癌疫苗人群的建議，本港亦確認有關做法，但當時正值新冠疫情，於是將計劃延遲至今。

劉表示，首階段的補種計劃，主要針對18歲以下的女學生。至於第二和第三階段相信是就讀大學或就業的女生。他期望當局加強宣傳，讓這些群組的女性都補種疫苗。兩針子宮頸癌疫苗已有足夠保護力，即使第二第三階段打針的女性已超過18歲，亦不會影響疫苗保護效力。

劉續稱，現時本港小六女學童完成接種兩劑子宮頸癌疫苗的比率已逾九成，從公共衞生及公帑運用考慮，未必有充分理據為男童展開接種計劃，但強調會留意實際情況，相信男童最終會被納入接種計劃，不過必須考慮疫苗的供應和公共資源等因素。