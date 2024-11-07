台否認賴清德擬致電特朗普祝賀　盼未來加強合作

美媒引述消息人士報道，指美國前總統特朗普贏得今屆總統選舉後，台灣地區領導人賴清德考慮嘗試致電給特朗普，但不清楚對方會否接電話。台方周四（7日）回應批評，相關報道與事實不符，賴清德已請台駐美代表處向特朗普及其副手萬斯轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排。

特朗普在2016年當選總統後，台灣地區前領導人蔡英文破天荒向他致電祝賀，但引發大陸極度不滿。因此有媒體指稱，賴清德也在尋求通話，但評估可能性不高。台方發言人郭雅慧周四駁斥上述消息，指相關報道與事實並不相符，遺憾該媒體在報道刊出前並未向台方詳實查證，導致出現錯誤內容，呼籲報道前妥為查證。

郭雅慧提到，賴清德除向兩位當選人祝賀勝選外，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步加強未來與特朗普政府的合作。賴清德周三（6日）在社交網發文恭賀特朗普勝選後，在前特朗普政府擔任國安顧問的奧布賴恩（Robert O'Brien）轉發貼文表達感謝，又稱這對美國及其夥伴而言是個美好的夜晚。有美媒認為，奧布賴恩是特朗普未來的國務卿人選之一。