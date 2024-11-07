曾為升職與上級發生關係 上坊鄉前黨委書記認受賄

江西省上饒市一名退休教師早前舉報萬年縣委前書記毛奇長期性侵其原任萬年縣上坊鄉黨委書記的女兒李佩霞，但其後兩人被揭存在不當性關係、受賄等問題。橫峰縣人民法院周四（7日）一審公開開庭審理李佩霞受賄一案，她當庭表示認罪悔罪，法庭最後宣布休庭，擇期宣判。

此案由橫峰縣人民檢察院於今年9月29日向橫峰縣人民法院提起公訴，法院同月30日立案受理。檢方指控，李佩霞於2019年4月至今年2月，利用擔任上坊鄉黨委書記的職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等事項上謀取利益，非法收受他人財物共計165萬元人民幣（約178萬港元）。檢察機關提請以受賄罪，追究她的刑事責任。

江西省紀委監委信訪室去年6月收到群眾實名檢舉李佩霞的信訪件，反映她任上坊鄉黨委書記期間，存在虛列經費、違規做假帳、違規插手工程等問題。調查又發現，毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。李佩霞今年8月被開除黨籍和公職，毛奇周日（3日）亦被「雙開」，涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。