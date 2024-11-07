議員促降低夾心階層置業門檻　開放郊野公園邊陲及禁區用地

立法會今日(7日)繼續辯論由議員鄭泳舜提出的「進一步完善房屋階梯」議員議案，議員容海恩指目前的資助房屋政策未能充分照顧到夾心階層，尤其是青年夾心階層的置業需要。

她指現時青年人的收入雖有上升，但遠遠追不上同期的樓價，亦導致到房屋階梯出現斷層，影響社會向上流動，不利私樓市場的長遠健康發展，政府更應該取採取積極的措施，降低夾心階層置業的門檻，例如延長居屋按揭擔保期，優化居屋抽籤制度，增加多次抽籤，推行共享業權，先租后買等計劃，又或都提供置業貸款、放寬公積金提取作為首期，協助更多的市民實現置業夢。政府亦應該研究優化公屋的分配機制，提高公屋的編配效率，縮短輪候時間。

她指資助房屋作為第二市場，政府應該在防止投機和促進流轉之間取得平衡，適度放寬限制，但同時也要採取保障措施避免炒賣行為。她指資助出售房屋不能停留在上車的層面，更要注重換樓的機制，讓市民能夠隨着家庭的需要變化，而選擇合適的居所。

香港土地短缺及使用率低，議員陳振英認為是一系列房屋問題的根源，造成私樓市場房價高，租金水漲船高，欠缺土地建公屋等。他指政府應多管齊下造地，例如開發郊野公園邊陲地，開放邊境禁區用地等，造地方面有前瞻性，既要考慮《長策》的所訂定的總單位數量，也要令人均居住面積有所提升。他指籠屋、板房間的生活環境惡劣，被視為香港社會矛盾的根源。根據統計處的報告，現時全港有6.5萬25歲以下年輕人居於不適切住房之內，相信也是部分年輕人對前景缺乏信心的原因之一。

他認為政府告別劏房的整體的方向是正確的，但是相關政策在執行上直接影響到居住其中的24萬住戶，設想必須全面，既要避免出現業主將改建的成本轉嫁租戶，同時對於不能負擔簡樸房租金的弱勢住戶提供安置安置，加快他們上樓的速度，或合理的過渡期安排，避免出現無家可歸的景況。

房屋委員會曾在98年初推出過租置租者置其屋的計劃，讓公屋住戶能夠用較便宜的價格在買回自己住的公屋，他指措施可提高整體香港人擁有自置物業的比例，促請政府加強租置屋的管理，積極梳理混合業權帶來的問題，相信優化之後，重推租置公屋的計劃可以讓部分公屋住戶的業主夢成真。

議員陳沛良指近年樓價雖從高位回落，但對市民尤其是夾心階層而言，「上車」仍然遙不可及，其中一大原因，乃工資增長幅度長年追不上樓價升幅。在2003年至2023年的20年期間，15至34歲人士的每月收入中位數增幅介乎99%至131%，但本地樓價則升4.4倍。另外，過去20年本港新建成房屋單位供應中，私人住宅同公屋分別佔超過40%，而資助出售房屋只得10%，不少人形容「抽到居屋好似要中六合彩一樣咁難」，於是有部分人寧願減少收入去輪候公屋，對個人發展以及社會都不是健康嘅現象。

他指目前公屋申請數目同平均輪候時間都處於高位，當局要保證公屋供應無可厚非，但夾心階層家庭比例在2021年已達到36.6%，他們的置業需求應得到重視，當局應該在公屋同資助出售單位中取得平衡。

他強調市民對房屋需求會隨時間、觀念和整體經濟環境而改變。過去大家視買樓為一種資產增值方式，在經濟下行周期，即使樓價下調，但市場上置業信心不足，加上供樓壓力大，買樓意欲大減，現時年輕人亦未必再以置業為目標。最近有調查顯示，本港超過70%成Z世代受訪者視旅行為重要工作動力之一，比例遠超過買樓。由於下一代觀念改變，不想做「樓奴」，加上經濟前景不明朗，呼籲當局要促進經濟，提升市民置業信心，房屋供需以「靈活變通」為原則，持續檢視房屋策略，務求做到供求匹配。