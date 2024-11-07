打擊新界北非法賽車拘14名男子　時速高達157公里狂飆

警員於澳門格蘭披治大賽車賽事舉行前夕，在今年9月及10月，於新界北區展開代號「奔駒」打擊非法賽車行動，以情報主導配合錄影搜證，在區內非法賽車黑點，包括荃錦公路、屯門公路進行部署及搜證，一共偵緝6宗非法賽車案件，涉及14輛私家車。

其中3宗案件涉及8輛私家車於荃錦公路上非法賽車，部分涉案私家車不斷高速來回，俗稱「跑圈」，在一段限速50公里、路窄彎多的路面上以時速高達135公里行駛，並多次橫越雙白線進行多次追逐。

另外3宗案件涉及6輛私家車，分別於屯門公路及吐露港公路等主要幹道進行非法賽車，其中一宗涉及兩輛私家車案件，由屯門公路經汀九橋互相追逐18公里至青葵公路，在一段限速80公里的路面上，以時速高達157公里行駛，並且在行車線之間左穿右插，完全無視其他道路使用者的安全。

行動中，警員就拍攝片段展開調查，成功鎖定涉案的目標人物，於10月28日至11月1日，在全港多處以涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪拘捕14名男子，年齡介乎20至33歲。部分被捕人士報稱為教師、護士、職業司機等。警員搜獲14輛涉案私家車拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步調查。據了解，部分被捕人士互相認識。所有被捕人已獲准保釋候查，須於11月下旬向執法部門報到。