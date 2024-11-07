響應「2024年國際復康日」　殘疾人士及同行者11.10免費搭九巴

每年12月3日為聯合國所定的「國際復康日」， 而每年由香港社會服務聯會主辦及各公共運輸機構參與之殘疾人士免費乘車日，今年訂於11月10日(星期日)舉行。九巴將繼續響應相關活動，讓合資格殘疾人士及一名同行照顧者，於當日免費乘搭九巴及龍運巴士絕大部分路線，推廣建立無障礙社會。

合資格人士於11月10日，只需在上車時向車長出示「殘疾人士登記證」，或以附有相片並註有「殘疾人士身份」的個人八達通拍卡，即可於當日免費乘搭九巴及龍運路線（路線P960及P968及HK1線除外），隨行一位照顧者則毋須拍八達通卡或付費。殘疾乘客當天以「殘疾人士身份」的個人八達通拍卡不會扣除車資。

另外，九巴及龍運今年初與香港盲人輔導會合作，在深水埗區內設15個「聲音巴士站」，安裝無線射頻識別系統裝置（RFID），當持有系統感應卡的視障人士靠近巴士站時，系統裝置會發出聲音，並讀出巴士站的路線，輔助視障人士找到正確的巴士站。九巴早前為500部巴士，增設多兩張關愛座，車頭貼上「關愛座x6」標誌，進一步確保殘疾乘客有合適座位。