當局指要確保公屋不被濫用　單身30歲以下輪候新增人數跌50%

立法會今日(7日）通過「進一步完善房屋階梯」議案，房屋局局長何永賢回覆指政府希望公屋租戶可以聚積財富從而向上流動，所以富戶政策是適用在公屋居住滿了10年的住戶，讓他們有足夠的時間休養生息，當租戶累積了一定的資本，就可以遷出他們的單位以確保公屋資源可以聚焦地分配給更有迫切住屋需要的人，房委會稍後會參考一些客觀的數據和社會意見才做最終的決定，同時當局會不遺餘力地打擊濫用公屋，以保護公屋資源。

對於輪候公屋的人數，她指在這５年來顯著下跌，一般申請者的數目比起2020年開始，下跌了20%；30歲以下的一般申請者的下跌數字是46%；單身的30歲以下申請者的新增人數下跌50%，可見公屋申請隊伍一直消化，青年人也看到有其他更好的選擇。

她強調政府會靈活調配其他房屋資源，例如約2萬個過渡房屋、臨時收容中心、中轉房屋等，亦會全速推展建立「簡樸房」規管制度，在12月就規管制度開展諮詢。她重申，居民受到分間單位的條例保障，如果有些不合理地要求搬遷或離開單位，隨時可以將資料交給差估署，當局有熱線，亦不斷進行調查、檢控，現時已有400多宗判有罪。

有議員表示要協助夾心階層去解決住屋問題，她指現時在公屋和私樓之間的資助出售單位和首次置業的項目就是協助有需要的市民置業，當局會持續檢視供應量和銷售的安排去回應市民的訴求。

至於去年優化資助出售單位的財務安排，延長資助出售單位的最長按揭保證期及按揭還款期，以便買家可以取得按揭貸款。她指有關安排落實後，二手資助出售單位的成交量顯著上升，今年3月至9月的二手資助出售單位成交總數約3,200宗，平均每月成交宗數約450宗，這數字對比上12個月的平均每月約230宗，升幅約1倍，當中30年以上樓齡的居屋成交佔整體近乎兩成，比率遠高於去年的8%。

對於青年人購買資助房屋儲蓄計劃的建議，她表明持開放態度，會認真研究，例如相對現時私人市場的投資選擇包括債券及基金等，儲蓄計劃涉及金額有多少、如何設計才具吸引力、如何令計劃能切實可行。