政府收回長沙灣兼善里/福華街土地重建　明年2月8日復歸政府

為推動市區重建項目，地政總署今日（7日）根據《收回土地條例》（第124章）第4條張貼收回土地公告，收回位於長沙灣兼善里/福華街的土地。政府將收回項目地盤範圍內合共836項私人物業權益，受影響的權益將於收回土地公告張貼當日起計3個月屆滿時，即2025年2月8日復歸政府。

地政總署表示，該項目已納入市區重建局2021至22年度的業務計劃，推行項目將有助改善區內整體居住環境。項目地盤總面積約7452平方米，將重建作住宅用途，並附有零售/商業設施、地下附屬停車場和上落客貨設施。項目亦包括在面向昌華街的位置闢設一個面積約750平方米的休憩空間，並永久封閉地盤界線內的兼善里。

合資格的住宅物業業主除可獲得法定補償外，在適用情況下亦會獲發特惠自置居所津貼或額外津貼；合資格的住宅租戶可獲安置安排或獲發特惠津貼。而合資格的商用物業佔用人，包括業主及租戶，可選擇領取特惠津貼，以取代因業務及相關損失而申索法定補償的權利。

若根據《收回土地條例》提出的法定申索未能達成協議，受影響的住宅和商用物業業主及租戶可向土地審裁處申請裁決；申索人因提出申索而合理招致的專業費用，或會獲政府發還。