鼓勵入境遊　旅行社組織上千團客住兩晚可獲獎勵

內地為促進入境旅遊各出奇謀，河南省文化和旅遊廳周二（5日）發布消息，旅行社組織境外遊客赴當地旅遊並住宿兩晚或以上，遊客人次達1,000人次或以上，將可獲資金獎勵。

據河南省文旅廳和財政廳上月底印發的《河南省促進入境旅遊發展激勵暫行辦法》，將獎勵補助組織入境旅遊團組、開拓入境旅遊境外市場的文化和旅遊企業。根據辦法，入境旅遊團組人次激勵獎將按照入境客源地到河南的遠近距離，分為近程市場（港澳台地區）、中程市場（亞洲國家）和遠程市場（亞洲以外國家）共三類。旅行社組織境外遊客在省內旅遊過夜，可按旅遊人數和過夜數獲取激勵資金。

辦法又根據旅行社開拓境外市場情況，分設參加境外國際旅展補助獎和參加省文化和旅遊廳組團赴境外營銷推廣補助獎兩類。其中，文旅企業自主參加境外重要國際性旅遊展會、推廣河南文旅資源和產品路線，參展展位可獲補助。文旅企業參加省文化和旅遊廳組織的境外文旅宣傳營銷推廣活動並承擔相應任務，企業一名人員的出訪費用，包括機票、交通費、住宿費可報銷，夥食費、公雜費可獲補助。