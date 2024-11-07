毒氣瑜伽球殺妻女案重審　控方指出被告案發時有婚外情曾商離婚

香港中文大學醫學院前副教授許金山被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪上訴，結果上訴得直，發還高院重審。審訊今（7日）高院繼續。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊，並指出許金山案發時有婚外情，此前曾跟妻子商討離婚。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。控方今日繼續讀出開案陳詞。控方指，被告知道案發當日下午，他的妻子會獨自駕駛涉案的黃色Mini Cooper接其他子女，故特意放注入一氧化碳的瑜伽球在私家車內，並意圖殺死妻子。雖然被告料沒預期女兒當時亦在車內，但他既有意圖殺妻但最終女兒亦因此死亡，他同樣須為女兒死亡負上刑責。

控方續指，被告警誡下承認案發前，在中大實驗室把兩個瑜伽球注入一氧化碳帶返家用作做實驗，原打算用來殺老鼠。他曾把瑜伽球有一氧化碳的事告訴女兒，女兒知道瑜伽球內有一氧化碳，便用來自殺。此外，被告承認自己與其學生兼研究助理發展婚外情，兩人有共同研究有關一氧化碳的實驗，會雙雙外遊如同情侶。被告說，跟妻子曾於2013年商討離婚。控方指，被告在警誡下的說法不少是謊言，亦有證供指，死者許儷玲性格開朗，案發階段沒有跡象顯示她有情緒問題。控方又提到，被告跟女死者黃秀芬有聯名戶口，連同物業及公司，總值約1900萬港元。同意事實指，2013年4月至2015年8月期間，被告跟女友曾9度外遊。

案件編號：HCCC 163/2023