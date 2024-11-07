2.3萬香港學生內地讀書　在港內地生多逾倍

十四屆全國人大常委會第十二次會議周四（7日）在北京舉行聯組會議，就關於建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科工作情況的報告進行專題詢問。教育部部長懷進鵬會上表示，目前大概有2.3萬名香港學生在內地讀書，約5.6萬名內地學生在香港讀書。

懷進鵬指出，內地與香港學生交流廣度進一步加大，其中實施內地與港澳高校師生交流計劃，每年支持1萬名港澳師生到內地學習實踐；學歷教育互認方面，2004年開始內地和香港在本科層次學歷互認，2010年起又在部分大專院校探索本科招收香港副學士學生的試點。他強調，教育部將更好支持「雙一流」大專院校與香港大專院校合作，推進社會組織與大專院校合作以及科研聯盟發揮作用，共同打造香港國際科創中心。

懷進鵬認為，內地與香港合作辦學質量顯著提升，兩地高等教育合作已形成優勢互補協同發展的局面，特別是「雙一流」大專院校在香港開設了20多個非本地課程，招收香港本地和國際學生，有利內地學校國際化和更好與香港接軌。教育部將聚焦國家和粵港澳大灣區的建設需要，鼓勵支持香港高水平大學到內地來辦學，實現雙向奔赴。